Вашингтон, 23 июня, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Украина настаивает на снятии ограничений США на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России, сообщило 22 июня агентство Associated Press (AP).

ВСУ ИА Регнум ВСУ США

В издании отметили, что в Киеве ожидают от союзников положительного решения. Это позволит наносить удары с использованием ATACMS по стратегически важным объектам в РФ на расстоянии более 100 км.

Украинские военные утверждают, что они ограничены в своих действиях без доступа к дальнобойным ракетам.

Согласно статьи, в Киеве считают возможным изменение позиции США при ухудшения ситуации на фронте для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения Белого дома на дальность ударов по территории России американским оружием не позволяют украинской армии атаковать важнейшие аэродромы в России, написала газета The Washington Post. США, утверждали авторы, якобы ограничили удары до расстояния менее 100 км от границы, но американские чиновники это отрицают. В публикации говорилось, что разрешение Киеву бить оружием США по территории РФ привело к сокращению ракетных ударов по Харькову, но «не остановило самолёты, сбрасывающие смертоносные планирующие бомбы».

Шеф Пентагона Ллойд Остин 13 июня заявил, что США не одобряли нанесение украинской армией ударов американским оружием вглубь территории России. Министр обороны США уточнил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие только для ударов по граничащей с Харьковской областью российской территории.

В США не запретили применение поставляемого Киеву оружия для ударов по любым силам ВС России, атакующим через границу с Украиной, написала 20 июня газета Politico со ссылкой на американских должностных лиц.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.