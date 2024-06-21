Вашингтон, 21 июня, 2024, 03:34 — ИА Регнум. В США не запретили применение поставляемого Киеву оружия для ударов по любым силам ВС России, атакующим через границу с Украиной, написала 20 июня газета Politico со ссылкой на американских должностных лиц.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«США заявили Украине, что она может применять поставляемые Америкой вооружения для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только в районе у Харькова», — опубликовало издание информацию источников.

Авторы отметили, что американские должностные лица настаивают на неизменности подхода США в данном вопросе. При этом ранее американские власти заверяли, что разрешение касается только территории России вблизи Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил ВСУ обстреливать территорию России американским оружием. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 9 июня, что ВСУ уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по России. По его словам, Вашингтону «не было смысла» не позволять Киеву стрелять через границу.

Шеф Пентагона Ллойд Остин 13 июня подтвердил, что США не одобряли нанесение украинской армией ударов американским оружием вглубь территории России. Министр обороны США уточнил, что Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие только для ударов по граничащей с Харьковской областью российской территории.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Западные страны способствуют эскалации конфликта, передавая ВСУ дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и разрешая использовать их для ударов по российской территории, добавила она.