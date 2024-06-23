Тель-Авив, Израиль, 23 июня, 2024, 03:16 — ИА Регнум. В субботу, 22 июня, в центре Тель-Авива полиция задержала трёх участников антиправительственного митинга, сообщила 23 июня газета The Times of Israel.

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Люди вышли на улицы израильской столицы с требованием досрочных выборов и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Полицейские увели нескольких участников антиправительственной акции и задержали троих после временного перекрытия дороги», — написали в статье.

В завершение митинга часть демонстрантов заблокировали дорогу, сжигая автошины и «ставя под угрозу» прохожих, добавили в издании.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня полиция задержала на протестах в Тель-Авиве 12 человек. Отмечалось, что участники протестной акции проводили её в часы, когда это не было разрешено, а также создавали препятствия дорожному движению.

19 мая полиция Израиля применила водомёты и задействовала конные отряды для разгона митинга в Тель-Авиве. Протестующие выступали против правительства и в поддержку освобождения заложников из сектора Газа.