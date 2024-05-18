Тель-Авив, Израиль, 19 мая, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Водомёты применила израильская полиция и задействовала конные отряды для разгона митинга в Тель-Авиве против правительства и в поддержку освобождения заложников из сектора Газа. Об этом 18 мая сообщил 13-й канал телевидения Израиля.

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Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива 18 мая на акцию протеста против политики правительства, требуя провести досрочные выборы и освободить заложников, которые с октября прошлого года удерживаются в секторе Газа. Подобные акции протеста проходят каждую неделю и согласовываются с полицией.

После окончания согласованной акции часть активистов объединилась в группу и начала перекрывать движение на соседних улицах. Требования полиции разойтись демонстранты проигнорировали, и силовики применили водомёты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 мая в Тель-Авиве состоялся очередной противоправительственный митинг. Протестующие после окончания митинга попытались перекрыть улицы и предприняли попытки прорваться через полицейский кордон. Против демонстрантов применили водомёты.

20 апреля в центре Тель-Авива на митинг собрались несколько тысяч участников. Люди требовали проведения в Израиле досрочных выборов и заключения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

В конце марта полиция Израиля арестовала 16 участников антиправительственной акции в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка. Также правоохранители выписали демонстрантам девять штрафов по 1 тыс. шекелей за блокирование движения транспорта в городе.