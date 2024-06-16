Тель-Авив, Израиль, 16 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Сотрудники израильской полиции 15 июня задержали 12 участников антиправительственных протестов в Тель-Авиве. Об этом 16 июня сообщила газета Times of Israel со ссылкой на полицию.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

«В общей сложности 12 человек были задержаны за предполагаемое нарушение общественного порядка», — проинформировало издание.

Отмечается, что участники протестной акции проводили её в часы, когда это не было разрешено, а также создавали препятствия дорожному движению.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая полиция Израиля применила водомёты и задействовала конные отряды для разгона митинга в Тель-Авиве. Протестующие выступали против правительства и в поддержку освобождения заложников из сектора Газа.

В Тель-Авиве 12 мая также прошёл антиправительственный митинг. После его окончания участники акции попытались перекрыть улицы и предприняли попытки прорваться через полицейский кордон. Сотрудники полиции применили против них водомёты.