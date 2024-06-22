Трубчевский район, Брянская область, 23 июня, 2024, 00:17 — ИА Регнум. В Брянской области поздним вечером 22 июня силами ПВО Минобороны РФ была пресечена очередная атака киевских боевиков. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Это уже вторая попытка за вечер нанести удар по Трубчевскому району с помощью беспилотников.

По словам Богомаза, беспилотник ВСУ был уничтожен, последствий нет.

Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО были сбиты два беспилотника самолётного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Поздним вечером 22 июня были уничтожены два украинских беспилотника над Трубчевским районом.

Вечером 22 июня украинские боевики с помощью беспилотников вновь атаковали Энергодар в Запорожской области, информировал глава города Эдуард Сеновоз. Два беспилотника разорвались в жилом массиве, есть пострадавшие.