Трубчевский район, Брянская область, 22 июня, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Поздним вечером 22 июня в одном из районов Брянской области российскими средствами ПВО была пресечена атака ВСУ. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Виталий Тимкив/РИА Новости

На этот раз, по информации Богомаза, были уничтожены два украинских беспилотника над Трубчевским районом.

Последствий на земле, как и пострадавших, нет, заверил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО были сбиты два беспилотника самолётного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

В ночь на 22 июня ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам на Украине, информировало Минобороны.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.