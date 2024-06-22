Стародубский район, Брянская область, 22 июня, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Вечером 22 июня в Брянской области была пресечена очередная попытка киевских боевиков нанести удар по региону. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации главы региона, силами ПВО были сбиты два беспилотника самолётного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, разведывательный беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Стародубским районом в Брянской области 22 июня.

22 июня и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства ПВО сбили над территорией региона восемь ракет ВСУ.

В ночь на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа. Минобороны сообщило, что два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.