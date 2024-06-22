Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Вечером 22 июня украинские боевики с помощью беспилотников вновь атаковали Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«ВСУ снова атакует Энергодар… Зафиксировано три прилёта БПЛА. Один был посажен возле подстанции «Радуга», которая вчера подвергалась уже атаке. Два дрона разорвались в жилой застройке», — уточнил мэр в своём Telegram-канале.

Ранения получила женщина, пострадавшей оказывается помощь. Глава Энергодара предупредил, что угроза дальнейших атак сохраняется. Он призвал жителей не покидать дома и избегать открытых пространств.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня ВСУ ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате был повреждён трансформатор. Двумя днями ранее украинские дроны уничтожили энергодарскую подстанцию «Луч».

Работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС нарушена в результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга», заявили 22 июня в официальном Telegram-канале атомной станции. Без электроснабжения остались транспортный цех, типография и управление производственно-технологической комплектации, обеспечивающее материально-техническое снабжение АЭС. На станции заявили, что повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара угрожает жизнеобеспечению города — спутника АЭС.

Киевский режим своими атаками на Запорожскую АЭС и Энергодар, город — спутник ЗАЭС, ставит под удар ядерную безопасность Европы, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Осознавая недоговороспособность режима Зеленского, Россия будет принимать все необходимые меры, чтобы лишить Украину возможности наносить такие удары, добавила дипломат.