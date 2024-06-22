Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС нарушена в результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга». Сообщение об этом опубликовано 22 июня в официальном Telegram-канале атомной станции.

Александр Полегенько/ТАСС

Из-за повреждения подстанции ряд объектов остался без электроснабжения. Это транспортный цех, типография и управление производственно-технологической комплектации (УПТК), которое обеспечивает материально-техническое снабжение АЭС.

«Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объёме», — говорится в сообщении.

На станции заявили, что повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара угрожает жизнеобеспечению города — спутника АЭС. В городе живут сотрудники, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции, поэтому террористические атаки со стороны киевского режима могут повлиять на её ядерную безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Ранее, 19 июня, украинские дроны уничтожили подстанцию «Луч». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу станции. Она сообщила также, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят данные об очередной атаке украинских дронов на энергетическую инфраструктуру Энергодара вблизи Запорожской АЭС.

Повреждение подстанции «Луч» оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Энергетическая инфраструктура всегда должна быть защищена и сохранена. Любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, станет нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью нового плана по захвату Запорожской АЭС, заявил 22 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. По его словам, украинские войска целенаправленно бьют по подстанциям и распределительным узлам, важным энергообъектам и линиям связи вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской.

Он добавил, что беспилотники взлетают в Никополе на правом берегу Днепра, а украинская артиллерия бьёт из Никополя, Марганца, сёл Марьевка, Ильинка и Добрая Надежда. По его словам, киевский режим всячески препятствует восстановлению мирной жизни в Запорожской области.