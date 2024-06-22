Варшава, 22 июня, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» требует выхода страны из миграционного пакта Евросоюза, заявил 22 июня председатель партии Ярослав Качиньский.

Zuma/TASS Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

На своей странице в соцсети Х (Twitter) Качиньский анонсировал сбор подписей в поддержку проведения референдума по данному вопросу.

«Начиная с сентября мы будем собирать подписи для проведения нового референдума по вопросу выхода из миграционного пакта», — написал политик.

С аналогичным заявлением выступил и глава фракции «Права и справедливости» в парламенте Мариуш Блащак. Проблема миграции затрагивает безопасность граждан страны, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, пакт ЕС вводит обязательный принцип квотного расселения мигрантов по странам Евросоюза. Число принимаемых мигрантов страны ЕС могут сократить, внося пеню в бюджет Евросоюза за каждого непринятого переселенца. Доходы должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей.

Кроме того, пакт предполагает создание на границах ЕС фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют «очевидных прав» на предоставление убежища. Это должно упростить их возможную последующую высылку за пределы Евросоюза.

Пакт в апреле 2024 года был поддержан Европарламентом, резолюции которого имеют рекомендательный характер. В мае реформа была утверждена Советом ЕС. У стран — членов Евросоюза есть два года на имплементацию его положений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отмечал, что Брюссель навязывает странам ЕС миграционный пакт, с которым Будапешт не согласен. Орбан добавил, что и Польша выступает против нововведения.

Блащак, занимавший тогда пост министра обороны Польши, в 2023 году заявлял, что, если власти Евросоюза примут указанный пакт, это станет самоубийством для ЕС. Мигрантов будет только больше, и никакой их интеграции ожидать не следует, подчёркивал политик.