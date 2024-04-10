Брюссель, 10 апреля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента поддержали пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза, сообщает 10 апреля RTE на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европейский парламент проголосовал за принятие… законодательного пакета по пересмотру правил ЕС о предоставлении убежища и миграции», — сказано в сообщении.

В материале сказано, что реформы разрабатывались с 2015 года. В частности, вводятся принципы создания на границах ЕС фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища, это должно упростить их возможную последующую высылку за пределы Евросоюза.

Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран всех лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство. Кроме того, вводится обязательный принцип квотного расселения мигрантов по странам Евросоюза, однако их число страны ЕС могут сократить, внося пеню в бюджет ЕС за каждого непринятого мигранта. Доходы должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей.

Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению для стран ЕС. Пакет документов должен быть утвержден квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС, после чего Еврокомиссия представит дорожную карту реализации этих реформ на практике.

Как передавало ИА Регнум, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что миграция может стать «разрушающей силой для Евросоюза». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за глубоких культурных различий между странами Европы, из-за чего они не могут договориться и выработать единую миграционную политику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что Брюссель навязывает странам миграционный пакт, с которым Будапешт не согласен. Орбан добавил, что и Польша выступает против этого нововведения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что если власти Евросоюза примут указанный пакт, это станет самоубийством для ЕС. Мигрантов будет только больше, и никакой их интеграции ждать не следует, подчеркнул Блащак.