Лодзь, Польша, 22 июня, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Вертолёты Ми-8 и Ми-17 военно-воздушных сил Польши получили повреждения в результате урагана, сообщил 22 июня польский портал Defence24.

Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По этим данным, вертолёты находились в ангаре на территории Лодзинского воеводства. Сильный ветер сорвал крышу здания. Обломки повредили технику.

Специалисты обследуют ещё два вертолёта, которые находились в том же ангаре и также могли получить повреждения, сказано в публикации.

Нанесённый боевым машинам ущерб оценивается как незначительный, заявил представитель ВВС Польши. Сколько времени займёт восстановление техники, не уточняется.

«Представитель Главного командования вооруженных сил подполковник Марек Павляк заявил, что повреждения незначительные, но не уточнил, как много времени потребуется на ремонт машин», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года минобороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после гибели пяти военнослужащих. В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений, в конце того же месяца на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека, а в апреле стало известно о гибели испанского солдата в результате несчастного случая во время тактических учений НАТО с боевой стрельбой.

20 июня объединённое командование ВС Польши сообщило, что ударная волна, вызванная полётом на сверхзвуковой скорости самолёта МиГ-29, сорвала несколько крыш домов в селе Шаленец на севере страны. Военная жандармерия и комиссия по расследованию авиационных происшествий изучают инцидент, а армия обязалась компенсировать стоимость ремонта зданий, отмечалось в материале.

В мае ВС Польши сообщали, что МиГ-29 потерял топливный бак, пролетая над жилыми домами в городе Мальборке. Пострадавших в результате инцидента не было.

Военные самолёты Польши и других стран НАТО в ночь на 22 июня были подняты в небо над республикой из-за «интенсивных» действий ВС России на территории Украины, сообщало оперативное командование польских вооружённых сил. Ведомство опубликовало предупреждение для жителей некоторых регионов Польши, а позднее сообщило, что военные самолёты вернулись на базы, отметив, что для системы противовоздушной обороны страны ночь была «очень напряжённой».