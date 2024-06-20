Москва, 20 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Ударная волна, вызванная полётом на сверхзвуковой скорости самолёта польской армии МиГ-29, сорвала несколько крыш домов в селе Шаленец на севере Польши, сообщило 20 июня объединённое командование Вооружённых сил республики в соцсети X.

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

В сообщении отмечается, что в ходе выполнения тренировочного полёта МиГ-29 из 22-й базы тактической авиации превысил скорость звука на высоте 1 тыс. футов (304,08 м). В результате удара звуковой волны было повреждено покрытие на крышах нескольких зданий.

Военная жандармерия и комиссия по расследованию авиационных происшествий изучают инцидент, а армия обязалась компенсировать стоимость ремонта зданий.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года минобороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после гибели пяти военнослужащих.

В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений, в конце того же месяца на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека. В апреле стало известно о гибели испанского солдата в результате несчастного случая, который произошёл во время тактических учений НАТО Saber Strike в Польше с боевой стрельбой.