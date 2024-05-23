Варшава, 23 мая, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Топливный бак выпал из МиГ-29 польских ВВС, когда истребитель выполнял тренировочный полёт вблизи населённого пункта. Об этом главное командование Вооружённых сил Польши сообщило в соцсети X.

ТАСС/EPA/Adam Warzawa

В командовании уточнили, что бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от жилых строений. Пострадавших в результате происшествия не было.

Из открытых источников следует, что МиГ-29, потерявший топливный бак, приписан к 22-й базе тактической авиации в городе Мальборке Поморского воеводства. Там базируются ещё несколько самолётов такого типа.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая 2023 года министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что десять польских истребителей МиГ-29 отправлены на Украину. Ранее в Военно-воздушных силах страны насчитывалось 22 таких истребителя.

Обещание Варшавы помочь Киеву, передав самолёты, сначала вызвало восторженную реакцию у ряда западных изданий, однако позже выяснились нюансы. В частности, президент Анджей Дуда сообщил, что передаваемые МиГ-29 подошли к пределу эксплуатации.

Инциденты с истребителями происходили и в других странах. В Индии в мае 2023 года самолёт МиГ-21 разбился во время тренировочного полёта. Он упал на деревенский дом вблизи города Суратгарха в штате Раджастхан, в результате погибли по меньшей мере три человека. Пилот катапультировался и остался жив.

В августе того же года во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу (США) разбился истребитель МиГ-23. Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль. О пострадавших не сообщалось. На опубликованных в Сети кадрах видно, как на борту летевшего самолёта произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.