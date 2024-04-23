Варшава, 23 апреля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. МО Польши сообщило о гибели испанского солдата на международных учениях НАТО

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Испанский капрал трагически погиб на международных учениях НАТО Saber Strike в Польше. Об этом говорится в распространённом сообщении министерства национальной обороны страны.

Смерть солдата наступила в результате несчастного случая, который произошёл во время тактических учений с боевой стрельбой.

Учения Saber Strike проводятся в Польше каждый год.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше с 21 февраля 2022 года проходили международные военные учения Saber Strike 22 («Удар сабли — 22»), которые были организованы под руководством командования Вооруженных сил США в Европе.

В Польше с 31 января до мая проходят учения НАТО Steadfast Defender — 2024. В них задействованы около 90 тыс. военнослужащих. Министерство обороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после того, как 26 марта во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения. Инцидент стал уже пятым случаем гибели военных на проходящих военных манёврах.

В начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. А 25 марта на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека.