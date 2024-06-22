Сана, 22 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Американский авианосец ВМС США Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»), находящийся в Красном море для противодействия атакам йеменских хуситов, покинет регион, сообщил портал USNI News со ссылкой на свои источники.

U. S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По их данным, министр обороны США Ллойд Остин принял решение не продлевать срок его миссии в третий раз. Вместе с тем, отмечается в публикации, авианосец не отправится в США, а останется в Средиземном море для продолжения миссии.

USNI News не исключает, что корабль заменит другой американский авианосец — Harry S. Truman («Гарри Трумэн»). По данным телеканала Fox News, на смену Dwight Eisenhower должен прийти американский атомный авианосец Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт»).

Как передавало ИА Регнум, Eisenhower прибыл вместе со своей ударной группой в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке 5 ноября.

2 июня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhowerи и эсминцу США. Для этого хуситы задействовали военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Всего ими было проведено шесть операций. Кроме того, хуситы обстреляли несколько кораблей, которые принадлежат компаниям, нарушившим запрет на проход в израильские порты.

Военно-воздушные силы США и Великобритании в ночь с 30 на 31 мая нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям хуситов в трёх провинциях Йемена. Под удар попали Сана, Ходейда и Таиз. Авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. В тот момент внутри находись сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, включая журналистов.

По данным управления здравоохранения в Ходейде, всего в результате авиаударов США и Великобритании по йеменской провинции 16 человек погибли, 35 получили ранения.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.