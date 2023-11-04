Вашингтон, 5 ноября, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (Dwight Eisenhower) прибыл вместе со своей ударной группой в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке, сообщило на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) Центральное командование Пентагона (CENTCOM).

U.S. Navy Авианосец Дуайт Эйзенхауэр

В составе группы, помимо авианосца, находятся ракетный крейсер и эсминцы. Кроме того, в неё входят девять авиационных эскадрилий.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября командование сил флота США проинформировало об отправке авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» в Средиземное море. До этого он находился на американской военно-морское базе Норфолк (штат Вирджиния).

На Ближнем Востоке авианосец вместе со своей ударной группой будет заниматься поддержанием морского судоходства, в том числе предпринимать усилия по формированию мощи США и их союзников в регионе. «Дуайт Эйзенхауэр» присоединился к ударной группе во главе с другим авианосцем США Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд»), который ранее прибыл в Средиземное море с той же целью.