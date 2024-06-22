Москва, 22 июня, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил (ВС) России, сообщается 22 июня в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Илья Васильев

«Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ на срок 2 месяца, до 20.08.2024», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Васильев с целью придать максимальную огласку сообщаемой им заведомо ложной информации разместил в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) публикацию, дискредитирующую российские вооружённые силы.

Как передавало ИА Регнум, в июне московская стримерша Анна Бажутова (известна как YokoBovich) была приговорена судом к 5 годам 6 месяцам колонии. Бажутову признали виновной в распространении фейков о ВС России. На одном из стримов на платформе Twitch она высказала мнение по поводу событий в Буче Киевской области, под видом достоверных убеждений распространив ложные сведения о действиях российских военных.

В апреле суд в Хабаровске заключил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков про Вооружённые силы России. Мингазов был задержан в Хабаровске 26 апреля. По словам юриста, причиной задержания стала публикация журналиста в Telegram-канале о событиях в Буче.