Хабаровск, 27 апреля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Суд в Хабаровске заключил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков про Вооружённые силы России. Об этом 27 апреля сообщил замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк.

Кадр из видео

«Мингазов заключен под домашний арест», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Мингазова задержали в Хабаровске 26 апреля. По словам юриста, причиной задержания стала публикация журналиста в Telegram-канале о событиях в Буче.

Согласно статье 207.3 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России по мотивам политической, идеологической или другой ненависти — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

Украинский город Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После ВС России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.