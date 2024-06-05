Нью-Йорк, США, 5 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Состояние и уровень вовлечённости президента США Джо Байдена в политические дела ухудшаются, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

По словам собеседников издания, ментальное состояние американского лидера переменчиво и демонстрирует признаки ухудшения. Так, на встрече с лидерами Конгресса в январе 2024 года, где обсуждалось выделение помощи Украине, Байден говорил так тихо, что некоторые участники встречи слышали его с трудом. Кроме того, президент США сверялся с записями, чтобы сделать очевидные выводы, делал длинные паузы и иногда надолго закрывал глаза, из-за чего присутствующие задавались вопросом, не заснул ли он.

По словам бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, слова которого приводит WSJ, в 2023 году в ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга поведение американского лидера и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие — бормотал и полагался на записки.

«Я встречался с ним, когда он был вице-президентом. Он уже не тот человек», — сказал Маккарти.

Люди, которые работали с Байденом, когда он был вице-президентом, говорят, что сейчас он делает всё ещё медленнее, и описывают его как человека, у которого бывают «хорошие и плохие моменты».

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля директор социологической компании по изучению общественного мнения JL Partners Скарлетт Магуайр заявила, что четверо из десяти американцев не уверены, что действующий президент США в случае переизбрания доживёт до конца своего второго срока.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно призывал Байдена совместно пройти проверку когнитивных функций. В ходе выступления 23 февраля на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) он заявил, что действующий американский лидер может «не дотянуть» до ноябрьских выборов. По мнению Трампа, с Байденом может произойти что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние здоровья действующего главы государства вызывает серьёзные опасения.

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, ранее работавший врачом президентов Барака Обамы и Трампа, также 16 февраля призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о его результатах перед американцами.

28 февраля 81-летний Байден прошёл очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден позднее заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Действующему американскому президенту 81 год, и он часто попадает в различные курьёзные и неудобные ситуации. Так, Байден несколько раз падал, в том числе на публичных выступлениях, здоровался с пустым пространством, говорил о разговорах с уже умершими на тот момент политиками и т.д.