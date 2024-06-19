Западная общественность бурно обсуждает радикальные сценарии развития президентской гонки в США. Особенно упорствуют британские и европейские таблоиды, которые активно вбрасывают «инсайды» о готовящейся замене игроков на американском политическом поле.

ИА Регнум

Речь, конечно, идёт о Дональде Трампе и Джо Байдене, двух основных претендентах на президентский пост в США. Оба кандидата не идеальны, но инерция американской политики такова, что именно они разыграют между собой титул победителя президентских выборов 5 ноября.

Последние несколько недель стали для Байдена действительно тяжёлыми. Его старческие проблемы со временем только усугубляются. Весь мир воочию наблюдал последствия деменции президента США на саммите G7 в Италии, где он растерянно бродил в присутствии остальных лидеров.

На «мирный саммит» в Швейцарии Байдена просто не пустили, иначе он оконфузился бы и там. Вместо этого президента вытащили на вечер сбора пожертвований в Лос-Анджелесе, где Бараку Обаме пришлось буквально водить его за ручку по сцене.

Впереди дебаты, на которых Байдену предстоит как-то выдержать полтора часа препирательств с Трампом, хотя для действующего президента там и созданы самые тепличные условия. Дебаты пройдут на канале CNN с сочувствующим демократам ведущим. Байдена наверняка накачают мощными препаратами-стимуляторами, правда, у них есть побочный эффект — он становится слишком агрессивным.

При этом Трамп требует от него пройти тест на допинг, что уже навевает воспоминания о выборах 2019 года на Украине, когда Владимир Зеленский требовал того же от Петра Порошенко.

Демократы очень давно кулуарно обсуждают возможность замены Байдена.

Изначально планировалось сделать его президентом одного срока, а на 2024 год выставить преемника из команды, вроде Камалы Харрис или министра транспорта Пита Бутиджича. Но они оба так и не смогли проявить себя — их рейтинги даже ниже, чем у Байдена. Это стало одной из причин, почему действующий президент в январе 2023 года принял решение переизбираться на второй срок.

Сыграла свою роль и политическая традиция: почти все президенты в истории США пользовались своим правом идти на второй срок. Последним президентом, который отслужил четыре года и затем добровольно ушёл в отставку, был Джеймс Бьюкенен 160 лет назад. И то это случилось в самый канун Гражданской войны в США, которую он не смог предотвратить.

К тому же Байден в целом устраивал все основные кланы внутри Демпартии. В его команде полно ставленников Обамы или Хиллари Клинтон, скажем, тот же советник по нацбезопасности Джейк Салливан или Камала Харрис.

А при очевидной слабости президента этим кланам можно было спокойно решать свои вопросы у него за спиной. Поэтому не зря каденцию Байдена называют третьим сроком Обамы.

Но сейчас демократические кланы действительно заволновались, ведь Байден может оказаться настолько слаб, что он просто проиграет Трампу. Впрочем, проснулись они слишком поздно.

Уговорить Байдена не идти на второй срок можно было сразу после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года. Но демократы на них выступили относительно нормально, и повод для замены своего президента не созрел.

С того момента прошли все этапы праймериз Демпартии. У Байдена были технические оппоненты, но особых успехов они не показали: за президента проголосовали 14 миллионов демократов — 87% от всех участников праймериз. Часть демонстративно голосовала против всех, будучи несогласной с политикой Байдена, особенно в контексте поддержки Израиля.

Однако в целом Джо Байден получил карт-бланш от своих избирателей. Впереди партийный съезд в августе, на котором некоторые любители сенсаций и ожидают замены кандидатуры.

Замена демократам невыгодна

Но стоит иметь в виду, что провернуть это красиво и легитимно не получится. Даже если Байден сам призовёт голосовать за кого-то другого, вроде губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома или Мишель Обамы.

Электорат Демпартии, который и так не выносит своё партийное руководство, задастся простым вопросом — зачем голосовать за назначенного сверху без всякого голосования?

При этом подобные прецеденты в истории США всё же были, особенно в XIX или начале XX века. В последний раз такое произошло на съезде Демпартии в 1952 году.

Тогда долго не могли разобраться с победителем праймериз, и в итоге им назначили губернатора Иллинойса Адлая Стивенсона, который был председателем съезда и даже не участвовал в праймериз. Правда, на выборах он проиграл.

Ну и американская политика с того момента сильно поменялась. Теперь назначение кандидата без всякого внутрипартийного голосования хоть технически и возможно, но будет тотчас воспринято в штыки. И это попросту похоронит демократов на выборах. Не говоря уже о том, что кандидатов, которых предлагают в потенциальные сменщики к Байдену, нельзя назвать такими уж сильными.

У Мишель Обамы действительно неплохие рейтинги. Но она сама не хочет идти в политику — её вполне устраивает роль «американской мамочки». К тому же население воспринимает Мишель именно как селебрити, а не как политика. Как только она станет кандидатом, её рейтинги тут же упадут.

Не сильно лучше обстоят дела у Гэвина Ньюсома, особенно на фоне плачевной ситуации с преступностью и наркоманией в Калифорнии.

Отсутствие действительно сильных кандидатов у демократов тоже стало одной из причин того, почему Байдена ни на кого из них не поменяли.

Поэтому замены кандидатуры действующего президента на съезде стоит ждать только при одном условии — если он сам физически не дотянет и попросту умрёт или же окажется в коме. Во всех остальных случаях на съезде не произойдёт никаких сенсаций, и Байдена рутинно номинируют кандидатом.

Разумеется, избиратели предъявляют президенту целый ворох претензий из-за существующих проблем — низкие рейтинги, нерешённые внешнеполитические и внутренние кризисы, деменция… Но его принудительная замена сделает положение демократов ещё хуже.

Трамп требует реформ

Схожая картина и у республиканцев. Трамп вполне уверенно победил на праймериз почти везде, кроме штата Вермонт и округа Колумбия, и получил 17 миллионов голосов. По рейтингам он продолжает обходить Байдена.

При этом на него давят судебные проблемы: 11 июля, за четыре дня до съезда, Трампу вынесут обвинительный вердикт. Это может быть тюремный срок, что маловероятно, или пробация — условное осуждение, или штраф.

В любом случае Трамп тут же подаст на апелляцию и постарается отбиться в вышестоящей инстанции. А пока суд да дело, он будет требовать того, чтобы вердикт не вступал в силу.

Подобные проблемы вряд ли сильно помешают Трампу на партийном съезде: его тоже вполне рутинно номинируют. Причём, в отличие от демократов с их кланами, в стане республиканцев нет никого, кто мог бы бросить вызов столь сильному кандидату.

Даже председателем июльского республиканского съезда станет Лара Трамп — невестка экс-президента и жена его сына Эрика. Трамп-старший уже практически превратил Республиканскую партию в свой семейный подряд.

Сейчас он занят консолидацией вокруг себя республиканской фракции в Конгрессе и Сенате, от которых требуют заранее готовиться проводить в жизнь большую программу реформ в случае победы Дональда Трампа на выборах.

Июньские электоральные модели оценивают шансы на его успех на выборах в 56-66% на фоне того, как он обходит Байдена по рейтингам в ключевых колеблющихся штатах. Так что разговоры о возвращении Трампа и необходимости замены Байдена будут идти как минимум до августа.

Но воспринимать их всерьёз не стоит. Обоих кандидатов затянул водоворот предвыборной гонки, из которой они уже не выберутся.