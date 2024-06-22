Курск, 22 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили в Курской области две украинские ракеты, сообщил 22 июня врио главы региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Сегодня в Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников!» — написал он в Telegram-канале.

Он также добавил, что из-за DDoS-атаки на серверы произошёл технический сбой и система оповещения не сработала вовремя. Последствия атаки уже устранены.

Смирнов призвал жителей не сообщать о местоположении российских установок ПВО, не снимать их работу и не выкладывать в Сеть, поскольку от этого зависит безопасность военных и граждан.

Как передавало ИА Регнум, за ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа, тем самым пресекли попытки украинских боевиков атаковать цели на территории РФ.

По информации Минобороны, два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской областью и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Ранее 22 июня в Белгороде прозвучали взрывы на фоне сирены ракетной опасности. По информации Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над областью.

В этот же день ВСУ обстреляли Донецк. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов Донецка и Горловки погибли три человека и четыре получили ранения.