Москва, 22 июня, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибудет 24 июня на переговоры в Москву, сообщает 22 июня «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

ТАСС/ Федор Савинцев Представитель палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук

«Абу Марзук приедет в Москву в понедельник (24 июня)», — пишет агентство.

По его словам, в Москве у замглавы политбюро ХАМА запланированы встречи в Министерстве иностранных дел России.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в Москве состоялись переговоры ведущих палестинских фракций на межпалестинской встрече по урегулированию в секторе Газа. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед в этот же день рассказал, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву после президентских выборов в России.

22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.

13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Аббас посетит Россию в удобное для обеих сторон время.