Москва, 13 февраля, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию в удобное для обеих сторон время, выразил надежду в беседе с «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Махмуд Аббас

В Кремле напомнили, что глава Палестины имеет действующее приглашение в Россию, ещё в прошлом году планировался визит Аббаса, но его пришлось отложить по просьбе палестинской стороны.

«Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин подтвердил приглашение своему палестинскому коллеге Махмуду Аббасу посетить Россию во взаимоприемлемые сроки. Также стороны обсудили вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.

В конце января в Кремле заявили об отсутствии какой-либо новой информации о возможном визите в Россию Махмуда Аббаса. Палестинский лидер собирался приехать в Россию с визитом ещё осенью 2023 года, однако поездку отложили на неопределённый срок.