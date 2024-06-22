Вашингтон, 22 июня, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Военная поддержка Израиля со стороны Вашингтона в войне в секторе Газа вынудила двух лётчиков ВВС США подать заявления об освобождении от военной службы по соображениям совести. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

В интервью телеканалу пилоты объяснили, что они не могут наблюдать за применением американского оружия израильскими военными для убийства гражданских в секторе Газа.

«Я вижу резню тысяч невинных мирных жителей. В это время весь мир просто наблюдает за происходящим через свои смартфоны», — сказал старший лётчик Хуан Бетанкур.

Он возложил на правительство США ответственность за происходящее в Палестине.

По мнению пилотов, действия Израиля в секторе Газа сравнимы с «геноцидом», кадры боевых действий многих американских солдат заставили усомниться в «правильности военной системы США».

Второй лётчик, Ларри Эбер признал, что лично принимал участие в операциях по продаже оружия Израилю, поддерживать происходящее совершенно неоправданно, заявил он.

Также солдаты напомнили о смерти 25-летнего военнослужащего ВВС США Аарона Бушнелла, который в феврале 2024 года покончил с собой возле здания посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против войны.

Как передавало ИА Регнум, в мае американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые признал, что вооружение, поставляемое в Израиль по его распоряжению, стало причиной гибели мирных жителей в секторе Газа. Речь идёт о 2000-фунтовых бомбах. Он добавил, что прекратит их поставки, если армия Израиля войдёт в Рафах.

После этого палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки в ходе заседания одобрила законопроект, который в случае принятия позволит американской администрации обеспечить бесперебойные поставки оружия и техники Израилю. В поддержку законопроекта высказались 224 конгрессмена, 187 законодателей выступили против.