Вашингтон, 9 мая, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые признал, что вооружение, поставляемое в Израиль по его распоряжению, стало причиной гибели мирных жителей в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Гражданские лица были убиты в Газе в результате этих бомб и других способов, которыми они поражают населённые пункты», — сказал Байден изданию, имея в виду 2000-фунтовые бомбы.

Он добавил, что прекратит поставки бомб, если армия Израиля войдёт в Рафах.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил паузу в поставках оружия Израилю. Министр обороны США отметил, что окончательного решения пока не принято.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 мая объявила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах в секторе Газа, о взятии под контроль пограничного перехода на границе Газа с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе был прекращён. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

Первый день переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников завершился безрезультатно. Об этом 5 мая информировал телеканал CBS News.

Сектор Газа на юге и севере подвергся ударам ВВС Израиля, написал катарский Al Jazeera.