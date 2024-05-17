Вашингтон, 17 мая, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки в ходе заседания 16 мая одобрила законопроект, который в случае принятия позволит американской администрации обеспечить бесперебойные поставки оружия и техники Израилю. Об этом сообщило издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В поддержку законопроект высказались 224 конгрессмена, 187 законодателя выступили против. В ближайшее время документ поступит на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

«Ожидается, что законопроект, который был одобрен палатой представителей, не получит одобрения в Сенате, контролируемом демократами, где партийные лидеры обещают вообще не рассматривать его», — сообщил источник.

Отмечается, что законодатели от Республиканской партии сочли этот документ необходимым для демонстрации своего недовольства действиями президента Джо Байдена, объявившего ранее о решении приостановить поставки Израилю ряда вооружений.

Таким образом, республиканцы предварительно внесли в текст законопроекта опцию, предполагающую лишение Государственного департамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома части финансирования в случае неподчинения.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Израильские военные взяли под контроль пограничный переход на границе палестинского анклава с Египтом, прекратив пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП.

Позднее президент США Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон прекратит военную поддержку Израиля, если израильские вооружённые силы расширят военную операцию в секторе Газа, начав наступление на Рафах. В первую очередь, по словам главы государства, Соединённые Штаты прекратят поставки авиабомб и артиллерийских снарядов.