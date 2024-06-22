* Лазаревой — запрещённая в России организация

Москва, 22 июня, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Против бежавшей из России телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут возбудить новое уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Кадр из видео Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

«Основания его возбудить есть», — объяснил собеседник агентства.

В рамках данного уголовного дела ведущей будет грозить до двух лет колонии.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня в отношении Лазаревой было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.

Также Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов. Министерство внутренних дел России объявило Лазареву в розыск.

Ранее прокуратура Москвы выявила в действиях ряда публичных лиц нарушения требований уголовного законодательства. Уголовные дела, в том числе по статье «реабилитация нацизма», грозят актрисе Яне Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), историку Тамаре Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певице Елизавете Гырдымовой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), более известной как Монеточка.