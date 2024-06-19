* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 19 июня, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс бывшую российскую телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Согласно перечню, Лазарева находится под номером 7508.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос, сообщил, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Депутат опубликовал документ, в котором говорится о том, что высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотников по объектам в России изучили, провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.

13 июня МВД объявило телеведущую в розыск. По какой именно статье, не сообщали.

Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская направила запрос в Генпрокуратуру о проверке Лазаревой по статье об оправдании терроризма. В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отмечал, что телеведущая относится к немногочисленной категории бежавших из России после начала СВО, которые ведут публичную деятельность против родины.

В августе 2023 года Лазарева заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города. В апреле уехавшая из России телеведущая и актриса утверждала, что не планирует возвращаться на родину. При этом она заявила, что в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых. Она также говорила, что была не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.