Росфинмониторинг внёс Татьяну Лазареву* в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов
Москва, 19 июня, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс бывшую российскую телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.
Согласно перечню, Лазарева находится под номером 7508.
Как передавало ИА Регнум, 17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос, сообщил, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Депутат опубликовал документ, в котором говорится о том, что высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотников по объектам в России изучили, провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.
13 июня МВД объявило телеведущую в розыск. По какой именно статье, не сообщали.
Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская направила запрос в Генпрокуратуру о проверке Лазаревой по статье об оправдании терроризма. В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отмечал, что телеведущая относится к немногочисленной категории бежавших из России после начала СВО, которые ведут публичную деятельность против родины.
В августе 2023 года Лазарева заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города. В апреле уехавшая из России телеведущая и актриса утверждала, что не планирует возвращаться на родину. При этом она заявила, что в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых. Она также говорила, что была не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.