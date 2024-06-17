* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В отношении бежавшей из России телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом 17 июня в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В частности, Альшевских опубликовал документ, в котором говорится о том, что высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотников по объектам в России изучили, провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях были содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.

«17 мая мая 2024 года в отношении Т. Ю. Лазаревой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма»)», — сказано в ответе министерства, который привёл депутат.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня МВД объявило телеведущую в розыск. По какой именно статье — не сообщали.

В августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города. В апреле уехавшая из России телеведущая и актриса утверждала, что не планирует возвращаться на родину. При этом она заявила, что в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых. Она также говорила, что была не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.