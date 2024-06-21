Москва, 21 июня, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы выявила в действиях ряда публичных лиц нарушения требований уголовного законодательства. Уголовные дела, в том числе по статье «реабилитация нацизма», грозят актрисе Яне Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), историку Тамаре Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певице Елизавете Гырдымовой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), более известной как Монеточка. Об итогах проверки в ходе мониторинга Сети сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Максим Блинов/РИА Новости Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

В ходе мониторинга выявлен администрируемый Эйдельман публичный канал, где была размещена видеозапись её авторской программы, содержащая высказывания, выражающие явное неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.

Троянова в одном из последних интервью сделала заявление, «содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских». Видео было размещено на видеохостинге в публичном доступе.

Гырдымова, признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Прокуратурой инициировано уголовное преследование Гырдымовой за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

«Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

17 июня 2024 года в отношении бежавшей из России телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.

Также Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов. Министерство внутренних дел России объявило Лазареву в розыск.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила сотрудников Следственного комитета проверить публичные высказывания Трояновой в отношении российских детей. Депутат привела в пример фрагмент видео, в котором Троянова оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.