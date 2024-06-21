Москва, 21 июня, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Ночью 21 июня военные отразили очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на территории российских регионов, сообщили в Минобороны. Боевики применяли безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

Силы дежурных средств ПВО над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря перехватили и уничтожили 70 БПЛА, ещё 43 украинских дрона поразили в Краснодарском крае, один беспилотник — над Волгоградской областью.

В северо-западной части Чёрного моря российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров Украины.

Как сообщало ИА Регнум, российские системы противовоздушной обороны вечером 20 июня сбили четыре ракеты ВСУ в небе над Мелитополем Запорожской области.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 21 июня проинформировал о том, что здание котельной рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре подверглось массированной атаке ВСУ. Также пострадали сотрудники Ильского НПЗ. По данным краснодарского оперативного штаба, после падения дрона возник пожар на площади 50 квадратных метров, который уже потушили. На территории НПЗ в Северском районе повреждены административные здания.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о налёте на город ночью 21 июня беспилотников ВСУ. Дроны сбили. В районе Монастырского шоссе в Севастополе в результате падения осколков БПЛА загорелась трава. Население не пострадало.