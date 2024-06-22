Москва, 22 июня, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Санкции правительства Японии в виде заморозки активов сотрудников и членов ЦИК — бессмысленный, но обязательный ритуал «холопов» США, который Токио регулярно проводит под диктатом Вашингтона. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова

По словам Памфиловой, санкции давно представляют «некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата».

«А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?» — прокомментировала «РИА Новости» Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, Япония внесла в санкционные списки ещё 11 физлиц и 42 компании и организации из России.

В обнародованных списках оказались секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина вместе с пятью коллегами: Эльмирой Хаймурзиной, Александром Курдюмовым, Антоном Лопатиным, Константином Мазуревским и Евгением Шевченко.

Кроме того, Токио 21 июня ввело санкции против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в своё развитие.