Брянск, 22 июня, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Ночью 22 июня в небе над Брянской области была пресечена очередная попытка укронацистов совершить теракт при помощи беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации губернатора региона Александра Богомаза, два беспилотника самолётного типа были сбиты ПВО над Суражским районом.

«Пострадавших и разрушений нет», — заверил Богомаз в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 21 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены предупредили об опасности с воздуха население Николаевской и Кировоградской областей. В 23:38 тревогу объявили в Киеве. С 23:39 сирены взвыли по всей Украине. Это произошло уже третий раз за день.

Село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области вечером 21 июня подверглось повторной атаке киевских боевиков.

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Он получил контузию. Атаке также подверглось село Муром. Дрон-камикадзе атаковал магазин, повреждены кровля, фасад и разбиты стёкла.