Москва, 22 июня, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Московский горсуд 27 июня проверит законность приговора в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Его приговорили к 12 годам колонии за создание преступной группировки, мошенничество и коррупцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Абызов

Была подана апелляционная жалоба на вынесенный приговор.

Судебное заседание по жалобе Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня, проинформировали ТАСС в суде.

Как сообщало ИА Регнум, Михаила Абызова Преображенский районный суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил за хищение 4 млрд рублей к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 80 млн рублей.

Прокуратура попросила приговорить Абызова к 19,5 года лишения свободы и штрафу в размере 470 млн рублей. Прокурор также настаивал на удовлетворении гражданского иска от потерпевшей стороны о взыскании с подсудимых 1,5 млрд рублей солидарно.

Всего в деле было 12 фигурантов.

Абызов по иску Генеральной прокуратуры ранее выплатил в бюджет более 20 млрд рублей.

Ээкс-министра арестовали в марте 2019 года в его доме в Подмосковье.