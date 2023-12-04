Москва, 4 декабря, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Гособвинение попросило в Преображенском суде Москвы приговорить к 19,5 года колонии строгого режима экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества. Прокурор также просит назначить экс-министру штраф в размере 470 млн рублей.

Алексей Потицкий/ ТАСС

Гособвинитель Игорь Потапов заявил, что по совокупности преступлений просит суд окончательно назначить Абызову наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима с запретом на 5 лет занимать госдолжности.

Прокурор также попросил судью удовлетворить гражданский иск от потерпевшей стороны о взыскании с подсудимых 1,5 млрд рублей солидарно. Потапов предложил конфисковать имущество Абызова и других подсудимых на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Прокурор обозначил, что гособвинение считает доказанной вину Абызова в хищениях.

5 декабря адвокаты и фигуранты озвучат в суде свою позицию. Приговор может быть вынесен до конца текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Абызов выплатил в бюджет более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ, заявил 4 декабря его адвокат Анатолий Кузнецов.

Абызов, который в 2012–2018 годах координировал работу Открытого правительства, был арестован в марте 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации средств, полученных преступным путём. Ни Абызов, ни его предполагаемые сообщники своей вины не признали.

В 2020 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 млрд рублей в доход государства. При этом в ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы отказался привлекать к субсидиарной ответственности трёх физических лиц, в числе которых был и Абызов, а в апреле 2023 года принадлежащая Абызову квартира в Москве в Хамовниках площадью более 300 кв. метров оценочной стоимостью более 411 млн рублей была повторно выставлена на торги.