Вашингтон, 22 июня, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Бывший военный разведчик, офицер ГРУ 72-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в марте 2018 года отравили в Солсбери, не хотят участвовать как свидетели в процессе по делу об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» 44-летней жительницы Эймсбери Дон Стерджесс. Представляющий интересы бывшего английского шпиона адвокат заявил, что это связано с беспокойством за безопасность Скрипалей. Об этом написала The Guardian.

Юлия Скрипаль Юлия Скрипаль

В 2018 году британка Дон Стерджесс получила от своего друга Чарли Роули в подарок флакон духов Nina Ricci. Женщина распылила «духи» на запястья, тут же потеряла сознание и позже в больнице умерла. Мужчина выжил, но долго лечился. Он рассказывал, что через четыре месяца после нападения на Скрипалей нашёл этот флакон в парке.

Включить Скрипалей в список свидетелей попросил адвокат семьи Стерджесс. При этом он признал, что публичное выступление в суде может стать для отца и дочери «травматичным опытом».

Адвокат Скрипалей Джек Холборн считает, что «никакие меры безопасности не являются идеальными». Он сказал, что они не хотят лично присутствовать в суде.

«Я осознаю риск, которому они будут подвергнуты, но, если это необходимо, мы посмотрим, привлекать ли их к расследованию», — сказал журналистам руководитель расследования Энтони Хьюз.

Семья Стерджесс настаивает на присутствии Скрипалей.

Слушания запланированы на осень 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года. По утверждению Британии, яд якобы разрабатывался в России, поэтому заявили о причастности Москвы к инциденту. Российские власти категорически отвергали и отвергают эти домыслы, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.

За все прошедшие годы истинные обстоятельства так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения российской стороне.

В марте 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия впервые с 2018 года ответила на запрос по Скрипалям. Юлия Скрипаль отклонила предложение Москвы о консульском содействии, уточнили в МИД Великобритании. В ведомстве не стали комментировать тему расследования инцидента в Солсбери, так как процедуры ещё продолжаются, пояснила Захарова.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона», заявили в посольстве России в Великобритании.

Скандал вокруг инцидента с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля раздувается западными СМИ искусственно, а сам бывший российский разведчик является шпионом и предателем Родины, заявил президент России Владимир Путин.