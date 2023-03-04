Лондон, 4 марта, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона», сообщили в посольстве России в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным дипведомства, власти Британии сфабриковали отравление Скрипалей, чтобы подготовить своё население и союзников к конфронтации с Москвой, которая «перешла в военно-политическую плоскость» из-за Украины.

При этом за все прошедшие годы «истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями», уточнили в посольстве.

«Очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», — говорится в телеграм-канале посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению британских властей, весной 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены боевым отравляющим веществом «Новичок» в городе Солсбери. В отравлении официальный Лондон обвинил власти РФ.

Российские власти заявили о своей полной непричастности к данному инциденту. Более того, в течение двух лет с момента инцидента британские власти так и не смогли предоставить никаких доказательств того, что российские спецслужбы хоть как-то причастны к произошедшему. Сами Скрипали выжили, где они находятся — никто не знает.

Россия продолжит добиваться от Великобритании и Германии ответов на вопросы, связанные с инцидентами со Скрипалями, ранее заявили в МИД РФ.