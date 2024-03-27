Москва, 27 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Власти Британии впервые с 2018 года ответили на запрос России по по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей, заявила 17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Денис Ворошилов/РИА Новости Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери

«Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям», — сказала она.

Так, уточнила она, МИД Британии сообщил, что Юлия Скрипаль отклонила предложение Москвы о консульском содействии.

Ведомство также сообщило, что не будет комментировать тему расследования инцидента в Солсбери, так как процедуры ещё идут, добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Позже Лондон бездоказательно обвинил Россию в причастности к отравлению. Москва это категорически отрицает. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

В посольстве России в Британии заявляли, что отравление Скрипалей стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона». Британия и не была заинтересована в поисках истины, они сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость.

За все прошедшие годы истинные обстоятельства так и не были установлены властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения российской стороне.

Посольство России в Лондоне неоднократно требовало от британского МИД предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, однако британские власти так и не предоставили такую информацию после инцидента в Солсбери.