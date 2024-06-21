Харьков, Украина, 21 июня, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Кадры второго применения российской управляемой авиабомбы ФАБ-3000 в зоне спецоперации опубликованы 21 июня в Сети, утверждает Telegram-канал «Изнанка». Итогом удара стала ликвидация до 70 нацгвардейцев ВСУ в селе Липцы Харьковской области.

Кадр из видео

Бомбу применили в районе пункта дислокации 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Она упала рядом со зданием, мощный взрыв превратил его в руины.

«В результате были ликвидированы до 70 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня российские военные впервые применили управляемую авиабомбу ФАБ-3000 в зоне СВО, это также произошло в районе села Липцы. Кадры удара появились в Сети.

В Липцы украинское командование перебрасывает значительные резервы, чтобы остановить наступление российских войск на харьковском направлении, указывали военные эксперты.

ВС России активно применяют тяжёлые авиабомбы, оснащённые унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), для продавливания обороны противника. Преимущество модуля состоит в том, что он значительно повышает точность применения боеприпасов, а также позволяет самолётам поражать цели с расстояния до 80 километров.

Применение в зоне спецоперации авиабомбы ФАБ-3000, способной стереть в пыль сразу несколько зданий, станет плохой новостью для ВСУ, написал в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Немецкие журналисты отметили, что такие бомбы могут нанести огромный ущерб большой по площади территории.