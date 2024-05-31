Ходейда, Йемен, 31 мая, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Число погибших в результате авиаудара США и Великобритании по зданию радиостанции в городе Ходейда в Йемене возросло до 14, ранения получили 30 человек, сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум

«14 убитых и более 30 раненых в результате американо-британского удара по радиостанции», — сообщил телеканал.

По данным управления здравоохранения в Ходейде, всего в результате авиаударов США и Великобритании по йеменской провинции 16 человек погибли, 35 получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, военно-воздушные силы США и Великобритании в ночь с 30 на 31 мая нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в трёх провинциях Йемена. Под удар попали Сана, Ходейда и Таиз. Авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. В тот момент внутри находись сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, включая журналистов.

Удары США и Британии последовали за выступлением лидера хуситов Абделя Малика аль-Хуси. Он заявил, что с ноября 2023 года хуситы совершили атаки против 129 судов Израиля, США и Британии в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил 29 мая, что хуситы сбили над территорией Йемена американский беспилотник MQ-9 Reaper. По данным йеменских хуситов, дрон выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб.