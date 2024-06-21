Москва, 22 июня, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Российское правительство рассмотрело и поддержало проект соглашения о порядке взаимного направления военных, а также кораблей и авиации из РФ в Индию и обратно. Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

Mil.ru Индийская армия

В сообщении говорится, что в соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ «О международных договорах РФ» принято решение одобрить проект Соглашения между правительствами России и Индии о взаимном военном сотрудничестве, материально-техническом обеспечении.

Проект был разработан Минобороны РФ и согласован с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. Участие в разработке принимала и индийская сторона.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с Индией по проекту соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР был заключён, по словам лидера Ким Чен Ына, «самый мощный договор в истории российско-северокорейских отношений».

Речь о межгосударственном договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, контуры которого были намечены ещё в ходе визита Ким Чен Ына на Дальний Восток осенью 2023 года.

Путин, в свою очередь, добавил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках этого договора.