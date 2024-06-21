Лондон, 22 июня, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Из-за угрозы своей безопасности Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы не хотят участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери, написала 21 июня британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Скрипаль

«Скрипали беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», — написали в статье.

Автор написал, что отец с дочерью считают достаточными сведения, которые они предоставили полиции, а их присутствие на заседании необязательно.

Однако у родных британки Доны Стерджес, предположительно погибшей от отравляющего вещества, другое мнение. Они хотели бы включения Скрипалей в список возможных свидетелей. Окончательного решения пока нет, слушания запланированы в октябре.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта 2018 года осуждённый в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил Россию в причастности к отравлению. Москва это категорически отрицала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

В посольстве России в Британии заявляли, что отравление Скрипалей стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона». Британия и не была заинтересована в поисках истины, они сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость.

В марте 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия впервые с 2018 года ответила на запрос по Скрипалям. Юлия Скрипаль отклонила предложение Москвы о консульском содействии, уточнили в МИД Великобритании. В ведомстве не стали комментировать тему расследования инцидента в Солсбери, так как процедуры ещё продолжаются, пояснила Захарова.