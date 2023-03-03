Солсбери, Великобритания, 4 марта, 2023, 00:35 — ИА Регнум. В распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне 4 марта сказано, что власти Великобритании в 2018 году сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы подготовить британцев к конфронтации с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В дипмиссии считают, что тогда эта провокация ещё могла выглядеть как единичный случай. Но сейчас стало очевидно, что Лондон не был «заинтересован в поисках истины». Сфабриковав инцидент в Солсбери, началась подготовка к нынешней военно-политической конфронтации, уверены в дипмиссии.

Отмечается, что за все прошедшие годы истинные обстоятельства так и не были установлены властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения российской стороне.

«Очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что в британский МИД была направлена нота с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Солсбери дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля купил местный житель.