Дамаск, 22 июня, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Профессионализм пилота российского истребителя Су-35 позволил предотвратить столкновение в небе с американскими беспилотниками в сирийской провинции Хомс. Об этом 21 июня на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Министерство обороны России Боевая работа экипажей Су-35

«Сегодня с 12:33 до 12:46 мск над населённым пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. метров произошло опасное сближение трёх модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии. Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — рассказал спикер.

Он добавил, что за сутки в районе Эт-Танф зафиксировали 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt «коалиции».

Как передавало ИА Регнум, в начале июня ВКС России в Сирии нанесли удары по двум местам скопления боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Уничтоженные пункты базирования террористов находились в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

В марте российские лётчики разбили в сирийской провинции Алеппо не менее 25 террористов в лагере боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. Удар был нанесён в районе села Куббасин.