Дамаск, 3 марта, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ разбили в сирийской провинции Алеппо не менее 25 террористов в лагере боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

nasimonline.ir Алеппо

По информации замруководителя центра контр-адмирал Вадима Кулить, удар был нанесён в районе села Куббасин провинции Алеппо. В результате был уничтожен лагерь подготовки боевиков, которые участвовали в обстрелах сирийских правительственных сил.

«Уничтожено не менее 25 террористов», — добавил Кулить.

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация), уточнили в центре.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два пункта управления и склады боевиков, обстреливавших сирийские правительственные войска.

В 22 регионах России задержаны почти 50 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию, заявили 26 февраля в Центре общественных связей ФСБ РФ.