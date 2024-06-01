Дамаск, 2 июня, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии нанесли удары по двум местам скопления боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

Об этом сообщило на своём сайте Минобороны РФ. Уничтоженные пункты базирования террористов находились в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая Юрий Попов проинформировал, что российская военная авиация поразила два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных горных районах сирийской провинции Хомс.

19 мая замруководителя ЦПВС предупредил, что группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует нанести удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных в Сирии. Он уточнил, что боевики планируют использовать для атак беспилотники.

Попов добавил, что террористы также готовятся к нападениям в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара.