Энергодар, Запорожская область, 21 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. После атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом журналистам 21 июня сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Атака ВСУ никак на неё не повлияла», — сказал она.

Яшина отметила, что подстанция «Радуга» — последняя в городе. Объект получил частичные повреждения. Специалисты ликвидируют последствия прилёта, подытожила представитель ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 19 июня Энергодар остался без света из-за атаки украинских дронов. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что аварийное отключение электроэнергии в городе не сказалось на работе станции.

21 июня ВСУ снова ударили по Энергодару. В основной части города пропали вода и свет. Единственный объект, снабжающий Энергодар электричеством после разрушенной 19 июня подстанции «Луч», получил частичные повреждения. В результате украинской атаки никто не пострадал, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе и его генеральному директору Рафаэлю Гросси, рано или поздно придётся признать причастность киевского режима к атакам на Запорожскую атомную электростанцию, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Пока обстоятельства позволяют МАГАТЭ придерживаться аргументации, в рамках которой Гросси утверждает об отсутствии стопроцентных доказательств причастности ВСУ к обстрелам и атакам на атомную станцию, добавил дипломат.