Энергодар, Запорожская область, 21 июня, 2024, 22:49 — ИА Регнум. После атаки украинских боевиков в основной части города Энергодара пропали вода и электричество, сообщил 21 июня мэр Эдуард Сеновоз.

Павел Лисицын/РИА Новости

Глава города в Telegram-канале отметил, что ВСУ в очередной раз ударили по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара.

В результате атаки украинского дрона частично была повреждена вторая городская подстанция. Она единственная, которая снабжает Энергодар электричеством после разрушенной 19 июня подстанции «Луч». По словам главы администрации, пострадавших нет. Специалисты ликвидируют последствия обстрела.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина добавила, что украинская артиллерия била по периметру Энергодара. Атака не отразилась на работе атомной станции, рассказала она журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июня Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч», никто не пострадал. В результате часть абонентов осталась без электроэнергии. Аварийные бригады частично восстановили электроснабжение в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка.

Повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская АЭС и на территории которого проживают сотрудники станции, оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена и сохранена. Любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, была бы нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.

21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС. В результате атаки был повреждён трансформатор.